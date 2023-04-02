ضبط 5 متهمين بإلقاء أكياس المياه على قائدي السيارات في بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 5 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة إلقاء أكياس المياه على قائدى السيارات في محافظة بورسعيد ، بعد تداول مقطع فيديو عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، يتضمن إلقاء بعض الأشخاص أكياس من المياه على المارة بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مارس الماضي، تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، من سائق عن إلقاء أحد الأشخاص أكياس مياه “مجمدة” على سيارته أثناء قيادته لها، مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي للسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 5 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو والمزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.