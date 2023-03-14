ضبط 5 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 5 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في محافظة القاهرة ، بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، أن بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط كل من 5 أشخاص -مقيمين بمحافظة القاهرة- أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه “ملك أحدهم”.

وعُثر بداخله على حفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر وعمق 3 أمتار، أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.