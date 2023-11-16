ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب والحفر عن الآثار داخل عقار في منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار المُشار إليه، أمكن ضبط 5 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترًا، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة معهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.