ضبط 5 أشخاص متهمين بغسل أموالهم من تجارة المخدرات في أسيوط

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، القبض على 5 أشخاص في محافظة أسيوط ، متهمين في قضية غسـل أموال بقيمة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المخدرات.

واتضح من التحريات أن 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وزوجة أحدهم -مقيمين بمحافظة أسيوط- لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.

فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 40 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.