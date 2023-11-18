ضبط 5 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن غسل 5 أشخاص من المتهمين بالاتجار في المخدرات لحصيلة نشاطهم بتعاملات 50 مليون جنيه.

واتضح من الفحص أن المتهمين بينهم اثنين لهم معلومات جنائية -مقيمين بمحافظة الإسكندرية- وغسلوا الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الاتجار في المواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.