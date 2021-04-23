ضبط 5 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة ومهمات إحدى شركات توزيع الكهرباء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر خردة و4 أشخاص آخرين بعدما اشتركوا في الاستيلاء على أعمدة ومهمات الكهرباء الخاصة بإحدى شركات التوزيع مستغلين طبيعة عملهم.

ترجع التفاصيل إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تاجر خردة -له معلومات جنائية- أثناء تواجده بالمخزن الخاص به الكائن بمنطقة سكنه.

وعثر بحوزته على 36 شداد كهرباء، 3 أعمدة، كهربائية مقطعة إلى أجزاء، 21 لفة سلك ألومونيوم، جميعها مهمات خاصة بإحدى شركات توزيع الكهرباء.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحصل على المضبوطات من 4 أشخاص -مقيمون بمحافظة البحيرة – لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم يعملون مقاولين لصيانة وتركيب الكهرباء من الباطن من إحدى شركات توزيع الكهرباء، بإحدى المناطق بدائرة القسم.

وأضاف أنهم تحصلوا على تلك المضبوطات بالباطن أثناء عملهم بالشركة، وبيعها للتاجر مقابل مبلغ مالي.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.