ضبط 5 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بجنوب سيناء والغربية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص متهمين بجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظتي جنوب سيناء والغربية.

كان قطاع الأمن العام، قد تمكن بالاشتراك مع مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط 3 أشخاص -أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمين بمحافظة شرم الشيخ- وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وفي مديرية أمن الغربية ضبط حداد بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، وأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.