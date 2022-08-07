ضبط 475 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز غير مرخص في القاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخبز بلدي في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة ، وذلك لإدارته المخبز “بدون ترخيص” وتجميع كميات من الدقيق البلدي الُمدعم “استخراج 82%”، والمُنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه في إعداد الخبز السياحي بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخله على 475 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخبز “بدون ترخيص”، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في إعداد الخبز السياحي بالمخبز ملكه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.