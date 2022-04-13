تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4500 كيلو جرام من مخدر البانجو في محافظة الإسماعيلية ، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها بمنطقة الظهير الصحراوي لمكافحة الزراعات المخدرة.

تعود التفاصيل، إلى استهداف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، منطقة الظهير الصحراوي لمنطقة “وادي شعير”، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 31 قضية، عبارة عن 31 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4500 كيلو جرام.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بمبلغ 4.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة، من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.