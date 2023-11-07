ضبط 430 طربة حشيش في الإسكندرية والسويس بقيمة 3.8 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمحافظتي الإسكندرية والسويس بقصد الاتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 3.8 مليون جنيه.

ورصدت مكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمي شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، الجناين بالسويس.

وأسفرت الجهود عن ضبط مديرية أمن الإسكندرية عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام.

ومديرية أمن السويس ضبطت عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 3.85 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.