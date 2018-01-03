ضبط 41 هاتف IPHONE في ملابس شخص بمطار القاهرة

في أول محضر تهريب جمركي في 2018 مها أبوودن تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد مدير إدارة الجمرك من ضبط أول محضر تهريب جمركي لعام 2018 لكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات وتعديلاته وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير. وأوض

في أول محضر تهريب جمركي في 2018



مها أبوودن

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد مدير إدارة الجمرك من ضبط أول محضر تهريب جمركي لعام 2018 لكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات وتعديلاته وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير.

وأوضحت الجمارك أن تلك الضبطية جاءت أثناء انهاء اجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط الطيران القادمة من احدى الدول العربية حيث اشتبه صبري حسانين مأمور الجمرك في أحد الركاب المصريين الذى يحمل معه حقيبة صغيرة وحقيبة كبيرة وقد بدت عليه علامات القلق والارتباك.

وبالعرض على نائب مدير الجمرك قرر تفتيش الراكب وتفتيش حقائبه و تبين وجود 31 هاتف محمول ماركة IPHONE -X و19 هاتف محمول ماركة IPHONE-8 مخفاة بين طيات ملابسه و تقدر قيمة المضبوطات بمبلغ مليون و 500 ألف جنيه.

