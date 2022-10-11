ضبط 41 ألف نسخة كتاب تعليمي مطبوعة بدون تفويض في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن مالك مكتبة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة ، تبيع وتوزع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المكتبة المشار إليها، وضبط مالك المكتبة -مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بمحافظة البحيرة.

وبالتفتيش عُثر بداخلها على 41450 نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون تفويض، من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتبة، وارتكابه المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.