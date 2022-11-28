ضبط 4000 قرص جبن رومي فاسد في البحيرة

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالإشتراك مع مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور، بحملات تفتيشية مكبرة على جميع مصادر الإنتاج والتصنيع للمواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 4000 قرص جبن رومى بإجمالي 48 طن داخل أحد مصانع منتجات الألبان بمركز دمنهور.

، وتم سحب عينة من هذا الصنف ووردت نتيجة فحصها معملياً تفيد بأنها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومدى إلتزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها.

وفي نفس السياق، وفي ضوء الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف – مدير عام التجارة الداخلية، بحملة تموينية بالدلنجات أسفرت عن ضبط 35 طن أرز شعير تم تجميعهم لحجبهم عن التداول بالأسواق كسلعة إستراتيجية، وتم التحفظ على الكمية وتوريدها إلى المضارب الحكومية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما إستمرت للحملات الرقابية التى تقوم بها محافظة البحيرة على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمي وإنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا الصدد قام أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيرة، بعمل حملة ليلية بمدينة دمنهور بقيادة مدير إدارة المجازر بالبحيرة هادي الجندي، شارك فيها السيد الشهاوي – مدير مجزر دمنهور وأحمد الخولي من أطباء التفتيش، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 9 محاضر بإجمالي وزن 70 كيلو جرام.

وفي سياق متصل شهدت شون محافظة البحيرة انتظام عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى اليوم 58530 طن بتوريد 247 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد.