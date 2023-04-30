ضبط 400 طن أقماح محجوبة عن التوريد في البحيرة

تمكنت مباحث التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط 400 طن أقماح محلية بحوزة مدير إنتاج مطحن في محافظة البحيرة، وذلك ضمن نتائج حملات أمنية مكثفة لضبط القائمين على تجميع الأقماح المحلية وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، قد أكدت أن مدير إنتاج مطحن في منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، يدخل القمح المحلي موسم 2023، لإنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالي، محققًا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن استهداف المطحن المشار إليه.

وأمكن ضبط المذكور لاتهامه بتخزين كمية قدرها 400 طن أقماح محلية محظور استخدامها لانتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالي.

وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.