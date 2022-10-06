ضبط 400 طن أرز شعير محظور تداوله بمخزنين في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، من ضبط مالك مخزنين لتجارة الحبوب والغلال بدون ترخيص، في محافظة البحيرة.

وكشفت الشرطة عن تخزين كمية قدرها 400 طن أرز شعير، محظور تداوله خارج المنظومة بقصد حجبه عن التوريد للإتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.