ضبط 40 كرتونة لانشون منتهية الصلاحية.. «التموين» تشن حملة موسعة بمحافظة الشرقية

وتحرير عدد 4 محاضر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار،

أصدر المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا، اليوم، بشأن جهود ضبطيات مديرية التموين في محافظة الشرقية، حيث قامت إدارة العاشر من رمضان بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم الكبرى؛ وذلك لقيامه بإعادة استعمال منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على عدد 40 كرتونة لانشون منتهية الصلاحية، زنة الواحدة 18 بإجمالي وزن 720 كيلو لانشون منتهي الصلاحية.

وتحرير عدد 4 محاضر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ضد أحد أصحاب أنشطة؛ لبيعه بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

وقالت فائزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحالّ التجارية، قامت حملة إدارة تموين المدينة على أحد المطاعم الشهيرة بالزقازيق تبيِّن أنه يعمل دون ترخيص ويقدم أطعمة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أن الحملة تمكنت من ضبط 70 كيلو لحم مجهولة المصدر، و40 كيلو لحم مفروم، و10 كيلو لحم مطهي غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتابعت أنه تم تحرير محضر رقم ١٨٦٤٥ جنح بلبيس ضد ى٠ر٠م مدير مسئول لمصنع ستار لتصنيع مفتاح وخرطوم الكهرباء، وتم التحفظ على ٣٠ لفة خرطوم ٤٥ مترًا ١٦مللى و٢٥ شيكارة كسر بلاستيك×٥٠كجم، و١٥ شيكارة خبز بلاستيك ×٤٠كجم، و١٠ كرتونة مفتاح كهرباء ×٢٢٥ علبة.

كما تم تحرير المحضر١٨٦٤٤ ضد م٠م٠ح مدير مسئول لمصنع كيماويات لعدم الترخيص وحيازته سلعًا مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢٤٠٠ كجم ماده انداكسيلون، و٢٥٠٠ كجم صودا قشور، و١٢٠٠ كجم كالسيوم هيموكلوزاين، و٤٠٠ كجم شبه و٧٥٠ كجم هيبة كلورايد، وطن أقراص ملح لمعالجة المياه، و٣ أطنان لجاسن مانع طحالب لحمامات السباحة.

وأوضحت أنه تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحالّ التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود.

وأشارت إلى أن الهدف من تلك الحملات التأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تم شن حملة على مركز منيا القمح والقرى التابعة له أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة. وجاءت على النحو التالي:

1- تم تحرير محضر رقم 3096 جنح ا .د .ط ضد المواطن ك .ع .م صاحب محل جزارة لعرض لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة الحرز 10 كجم لحمة بقرية السعدين.

2- تم تحرير محضر رقم 3097 جنح ا .د .ط ضد المواطن و.ع .ع صاحب فرش جزارة لعرض لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة الحرز 10 كجم لحمة بقرية الحميدية.

3- تم تحرير محضر رقم 3098 جنح ا .د .ط ضد المواطن ج .م .ج صاحب محل جزارة لعرض لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة الحرز 10 كجم لحمة بقرية شلشلمون.

4- تم تحرير محضر رقم 3099 جنح ا .د .ط ضد المواطن ر .ع .ر صاحب محل جزارة لعرض لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة الحرز 10 كجم لحمة بقرية الصنافين.

5- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ص .ر .م لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف قرية الصنافين.

6- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ع .ف .ع لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف قرية سنهوت.

7- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ط .م .ط لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف قرية كفر سمرى.

8- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن أ .ع .ا لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 11 جم في الرغيف قرية سنهوت.

9- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن س .ع .م لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات قرية كفر الشعاورة.

10- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ف .ع .ع لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات قرية الصنافين.

11- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن م .س .ط لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات قرية الصنافين..

12- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن م .ر .م لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات قرية المعاملة.

13- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن س .ع .ع لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات قرية سنهوت.

14- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ع .ا .ع لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات قرية عزبة نعنع.

15- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ع .م .ع لعدم نظافة المعجن وأدواته قرية سنهوت.

16- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن ك .م .ع لعدم نظافة المعجن وأدواته قرية سنهوت.

17- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك م ط .ط عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين قرية سنهوت.

18- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن س .ع .ا عدم نظافة المعجن وأدواته قرية الصنافين.