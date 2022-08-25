ضبط 40 طن أسمدة مجهولة المصدر في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط 3 أشخاص -مقيمين بدائرة قسم شرطة سرس الليان- لاتهامهم بتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية والإتجار بها بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون.

وعثرت داخل منزل أحد المتهمين على 40 طن أسمدة مغشوشة، 2 دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”، 3 هواتف محمولة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، قد واصلت حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1654 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت واحد طن دقيق أبيض، و469 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات، بلغت 15 طن “أسمنت”، 71,600 طن “دقيق أبيض، سكر حر، أرز أبيض، مكرونة، زيت طعام، خل طعام، أعلاف”، 3798 عبوة سجائر، وكذا 732 قضية بمجال مخالفات المخابز.