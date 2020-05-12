ضبط 4.5 طن نفايات طبية خطرة بمقلب قمامة في بطن البقرة (صور)

اكتشفت قوة أمنية تابعة لشرطة البيئة والمسطحات، تفريغ حمولة وزنت 4.5 طن من النفايات الطبية الخطرة، داخل مقلب قمامة بمنطقة بطن البقرة في مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وألقت شرطة المسطحات والبيئة، القبض على صاحب مقلب القمامة وسائق السيارة، وتحفظت على الكمية.

ترجع التفاصيل، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع أجهزة مديرية أمن القاهرة، على المنشآت ومقالب القمامة، بنطاق قسم شرطة مصر القديمة، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية وتتبع منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

تمكنت من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من النفايات الطبية الخطرة، وزنت 4,5 طن، عبارة عن سرنجات وكانيولات ومخلفات عمليات جراحية ومهمات وقاية مدممة، أثناء تفريغ تلك المخلفات بمقلب قمامة غير مرخص “أهالى”، بمنطقة بطن البقرة بدائرة.

وبعد ضُبط صاحب المقلب، سائق، وبمناقشتهما أقرا بتجميع المخلفات المضبوطة من المستشفيات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة المخلفات الخطرة.