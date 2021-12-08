لايف

ضبط 4.2 طن عسل نحل مجهول المصدر بمصنع غير مرخص بالقاهرة

غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أماني عوض 1:12 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 1:12 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع تعبئة بمنطقة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية “عسل نحل” مجهولة المصدر، وبدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 4,240 طن عسل نحل، 3750 عبوات فارغة “معدة للتعبئة”، 5000 ملصق، 2000 غطاء بلاستيك، 6 أدوات تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

اقرأ أيضا  اتحادان للعاملين بالرعاية الصحية في تركيا يخططان لتنظيم إضرابات

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط كميات من زيوت السيارات منتهية الصلاحية قبل طرحها بأسواق الإسكندرية (صور)

أماني عوض 1:20 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

محافظ بورسعيد : 2000 مستورد سجلوا فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات

أماني العزازي 1:19 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

الصحة العالمية: أوميكرون منتشر فى 57 دولة ونحتاج بيانات أكثر لتقييم شدة الأعراض

أحمد فراج 1:18 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

الداخلية: قافلة إنسانية لتوزيع مساعدات وبطاطين على الجمعيات ودور الرعاية (صور)

أماني عوض 12:57 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

الداخلية تنظم احتفالية لتقديم المساعدات لأسر السجناء والمفرج عنهم (صور)

أماني عوض 12:49 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

«عثرت عليه في محطة مترو».. الداخلية تعيد طفلًا تائه إلى والده

أماني عوض 12:33 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21