ضبط 4.2 طن عسل نحل مجهول المصدر بمصنع غير مرخص بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع تعبئة بمنطقة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية “عسل نحل” مجهولة المصدر، وبدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 4,240 طن عسل نحل، 3750 عبوات فارغة “معدة للتعبئة”، 5000 ملصق، 2000 غطاء بلاستيك، 6 أدوات تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.