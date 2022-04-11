ضبط 4 من تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 من تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في محافظة القاهرة، بينهم 2 أجانب بمنطقة مصر القديمة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص -مقيم بمحافظة الجيزة- يزاول نشاطًا غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول.

وضبط بصحبته 3 أشخاص -اثنين منهم يحملان جنسية أجنبية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة، الجيزة، وبحوزتهم مبالغ مالية من العملات “الأجنبية، المحلية”، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وأقر المتهمان الآخران أنهما يقوما بتغير العملات المضبوطة بحوزتهما من المتهم الأول.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.