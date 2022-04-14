ضبط 4 من تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

رصدت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، عدد من العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ، وتمكنت من ضبط 4 متهمين منهم.

وضبطت اثنين مقيمين في منطقة حلوان، يوجد لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية.

وألقت القبض على شخص آخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة، وبحوزته مبالغ مالية محلية، أجنبية.

وتحفظت على شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهما مبالغ مالية محلية، أجنبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.