ضبط 4 مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة في الشرقية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية والأجهزة المعنية، حملة أمنية على عدد من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، كائنة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

وضبط 3 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.