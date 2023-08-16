ضبط 4 متهمين هاربين من أحكام بالسجن تصل إلى 282 سنة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن تصل إلى 282 سنة بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وقنا.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، قنا، قد تمكن من ضبط تاجر -مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ- محكوم عليه بالحبس 63 سنة وكفالات مالية في 262 حكم حبس “جزئي ومستأنف”، في قضايا “تبديد، إيصال أمانة”.

وضبط عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة- محكوم عليه بالحبس 129 سنة وكفالات مالية في 114 حكم حبس جزئي في قضايا “تبديد”.

ونجح رجال المباحث في القبض على مالك مكتب مقاولات -مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية- محكوم عليه بالحبس 83 سنة وكفالات مالية في 116 حكم حبس “جزئي، مستأنف” في قضايا “شيكات”.

وضبط عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا- محكوم عليه بالحبس 7 سنوات في 54 حكم حبس “جزئي ومستأنف” في قضايا تبديد.

وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.