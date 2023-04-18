ضبط 4 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه من النصب على شركات الأدوية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ضبط 4 أشخاص من محافظة الجيزة، متهمين بمحاولة غسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في النصب على شركات الأدوية.

واتضح من التحريات أن المتهمين لهم معلومات جنائية -مقيمون بمحافظة الجيزة- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال تأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات، وحصلوا على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام “الأجل” نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية.

وتبين أنها بدون رصيد مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق.

ولفتت التحريات إلى امتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم، وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 300 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.