ضبط 4 متهمين بقضية غسل أموال في مطروح

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، القبض على 4 أشخاص متهمين في قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في محافظة مطروح.

كانت التحريات قد كشفت أن 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

واتضح أن المتهمين أجروا عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وشراء العقارات والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.