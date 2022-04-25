ضبط 4 متهمين بقتل مواطن وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة قتل مواطن بعدما استدرجوه في محافظة الإسماعيلية، وتخلصوا من الجثمان في ترعة الإسماعيلية لوجود خلافات بينهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية ، بلاغًا بغياب شخص مُنذ 15 الجاري، وتبين أن المتغيب يقيم بمفرده بمسكنه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى أن وراء غياب المذكور، 4 أشخاص وسيدة -لاثنين منهم معلومات جنائية- واستدرجوا المجني عليه لمنزل أحدهم، وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة.

وعقب ذلك نقلوا الجثة بالتروسيكل الخاص بأحد المتهمين، وإلقائها بترعة الإسماعيلية لوجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين مما آثار حفيظته للتخلص منه بمساعدة باقي المتهمين.

وبعد تقنين الإجراءات وباستهدافهم، أمكن ضبط المتهمين عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة المجني عليه من الترعة المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.