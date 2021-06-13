ضبط 4 متهمين بتصوير فيديو غير لائق لمواطن وابتزازه في أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين باستدراج مواطن وتصويره بشكل غير لائق في محافظة أسيوط وبعد مساومته نشروا الفيديو الخاص به.

كان مركز شرطة ديروط بأسيوط، قد تلقى بلاغًا من مواطن عن استدراج 5 أشخاص له منذ فترة أثناء سيره بالقرب من منازلهم إلى شونة خاصة بهم.

وأرجع السبب إلى وجود علاقة بينه ونجلة أحد المتهمين، مضيفًا أنه عقب ذلك صوروا مقطع فيديو يظهر أجزاء من جسده ومساومته على نشره، إلا أنه فوجئ بنشر الفيديو الخاص به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من المتهمين وهروب أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتبين أن الشاكي تحصل على صورة نجلة المتهم من شخص -ضبطته أجهزة الأمن- والذي تربطه علاقة بالفتاة، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بالفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.