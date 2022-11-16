ضبط 4 متهمين بتصنيع أدوية مجهولة المصدر في الإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، عن مزاولة 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- نشاط إجرامي تخصص في تصنيع وتغليف وتعبئة الأدوية مجهولة المصدر داخل إحدى الفيلات “المُستأجرة” -كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبط 3 من المتهمين أثناء تواجدهم داخل الفيلا المشار إليها، وعثر بحوزتهم على 50796 زجاجة أدوية متنوعة، الأدوات والخامات الأولية المستخدمة في التصنيع والتعبئة.

كما أمكن ضبط المتهم الأخير أثناء قيادته سيارة ربع نقل، وبحوزته 6000 عبوة زجاجية فارغة مُعدة للتعبئة، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.