ضبط 4 متهمين بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالأحوال المدنية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالأحوال المدنية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قد كشف 4 أشخاص يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم في تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي البحيرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي.

وقال أحدهم إنه يزور المحررات، ويتواصل باقي المتهمين مع العملاء الراغبين في الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة، مبالغ مالية، 10 هواتف محمولة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات.