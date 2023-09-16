ضبط 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 متهمين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في محافظة القاهرة ، بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، أن 4 أشخاص -مقيمين بالقاهرة- ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.