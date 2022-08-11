ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص متهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف العقار المشار إليه وضبط 3 أشخاص، ربة منزل، أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحد المتهمين.

كما عُثر بداخلها على حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار، أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.