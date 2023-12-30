ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشي بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 متهمين بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في محافظة الجيزة، داخل حظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، قد أكدت أن 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- وسيدة، ينقبون غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة بداخلها مياه جوفية، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبحوزة السيدة كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة.

وبمواجهة المتهمين قالوا إن مالك المزرعة استعانهم للحفر والتنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمين أقواله.

واعترفت السيدة بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة، وتحديد مكان الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.