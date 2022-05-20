ضبط 4 متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة والجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص من تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بينهم أجنبي، في واقعتين مختلفتين بمحافظتي القاهرة والجيزة.

تعود التفاصيل إلى تلقي وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط شخصين -مقيمان بمحافظة الجيزة أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات وطنية وأجنبية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، ضبطت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، شخصين -أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات وطنية وأجنبية.

واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج للعملات الأجنبية، والإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.