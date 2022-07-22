ضبط 4 لصوص سرقوا صناديق إشارات حركة سير قطارات السكة الحديد بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بسرقة الصناديق الخاصة بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديد في محافظة الغربية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي هيئة السكك الحديدية لمديرية أمن الغربية بلاغًا عن سرقة 5 صناديق إشارات “تركات”، والتي تعمل على تغذية السيمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديد بالمنطقة الواقعة بين طنطا – بركة السبع، مما أثر على حركة سير القطارات، وقيام الجهات المختصة بهيئة السكك الحديدية بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورتها الطبيعية.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة.

وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام دراجة نارية “تروسيكل” بدون لوحات معدنية، ملك أحدهما وبيع المسروقات لتاجرى خردة “سيئ النية”.

وأمكن ضبطهما والمسروقات والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.