ضبط 4 أشخاص متورطين في ترويج الأسلحة البيضاء عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص بتهمة الترويج عن أسلحة بيضاء عبر موقع “فيس بوك” ،
ضمن كشف ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء، رادع شخصي.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها، 4 أشخاص -مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وأمكن ضبط بحوزتهم 141 قطعة سلاح أبيض “مطواة”، 160 زجاجة رادع شخصي، 2 قبضة حديدية.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .