ضبط 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، أن بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف العقار المُشار إليه، أمكن ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه “مستأجر لأحدهم”.

وعُثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، وضبطت الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

على صعيد آخر، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص الذين تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص -مقيم بمحافظة القليوبية- يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبارشاده ضبط إحدى الدراجات النارية حصيلة إحدى وقائع السرقة بمحيط سكنه، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.