ضبط 4 أشخاص خطفوا سيدة في بورسعيد.. والجناة: نصبت علينا في أموالنا

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 متهمين بارتكاب جريمة خطف سيدة تعمل في أحد المصانع بمحافظة بورسعيد ، وأرجعوا ارتكاب الواقعة إلى نصب السيدة عليهم في أموال نظير تجارة الهواتف المحمولة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد ، قد أكدت أن شخص يمسك بيده سكين ومعه سيدتين، اقتادوا عاملة في أحد المصانع -لها معلومات جنائية- كرهًا عنها بدائرة قسم شرطة المناخ واستقلالهم سيارة أجرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وسيدتين -لهم معلومات جنائية- وتبين اقتياد المجني عليها لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المناخ.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم سكين، وتحررت المجني عليها دون حدوث إصابات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة لقيام المجني عليها بالنصب عليهم بالتحصل منهم على مبلغ مالي، نظير مشاركتهم في تجارة الهواتف المحمولة، إلا أنها لم تفي بذلك أو رد المبلغ في الميعاد.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة