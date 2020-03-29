ضبط 4 أشخاص بينهم صاحب شركة لترويجهم شائعات عبر «فيس بوك» (صور)

تداولوا منشورًا عن ذهاب العاملين بإحدى مستشفيات الحجر الصحي إلى المطاعم المجاورة لهم على غير الحقيقة.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص بينهم صاحب شركة ومدير مبيعات و2 موطفين، بتهمة الترويج للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا تضمن الإدعاء بقيام عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة، بالخروج منها والتوجه لأحد المطاعم الكائنة بمحيط المستشفى.

ومن خلال جمع المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، وإجراء التحريات تبين عدم صحتها، وأمكن تحديد مرتكبيها.

وتوصلت أجهزة الأمن، إلى أنهم 4 أشخاص، وهم: مندوب توزيع بإحدى الشركات – القائم بكتابة المنشور- صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع “المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع “فيس بوك” – وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا.

وقال الأول إنه أثناء تواجده بمحيط المستشفى المُشار إليها، تلاحظ له ترديد بعض أهالي المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين، بالمستشفى المشار إليها على المطاعم الكائنة بذات المنطقة.

وأضاف أنه بث الخبر بذات المضمون على الموقع، وقيام باقي المتهمين بتداول الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيد باقي المتهمين ذلك.

وأشاروا إلى قيامهم بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.