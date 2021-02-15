ضبط 4 أشخاص بسبب التنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

ألقت أجهزة الأمن -اليوم الإثنين- القبض على 4 أشخاص بتهمة التنمر والاعتداء بالضرب على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الدقهلية والسخرية منه.

جاء ذلك على خلفية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء مجموعة من الأشخاص بالضرب على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيثاق قدميه بحبل وتجريده من بعض ملابسه وتصويره.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة -مقيم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا.

وأمكن تحديد مرتكبي واقعة التنمر على الشاب، وبعد استدعاء المجني عليه حضر وبرفقته والده، واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة، قائلًا: “إنها منذ شهر ونصف”.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، نظرًا لتعدي المجني عليه على أحدهم بالسب والشتم، أثناء توجهه لمحل عمله بالقرية محل إقامة المجني عليه.

وضبط بحوزة أحد المتهمين على سلاح أبيض “مطواة”، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.