ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 50 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية- ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة الجيزة.

واتضح من الفحص إتجارهم وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

وكشفت التحريات أن المتهمين قصدوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.