ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في محافظة جنوب سيناء.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص بينهم سيدتين -يوجد لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة جنوب سيناء- لمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

واتضح من التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 70 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.