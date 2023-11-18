ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في محافظة الشرقية.

جاء ذلك بعدما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن ، من ضبط 3 سائقين وتاجر ملابس -مقيمين بالشرقية- وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.