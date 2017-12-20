ضبط 4 آلاف قرص فيتامينات وإجهاض حمل غير مسجلة

في صيدلية بالقاهرة أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 4 ألاف و200 قرص دواء مهرب بصيدلية بالقصر العينى ، وأخرى تبيع أدوية بأزيد من السعر الجبرى بوسط البلد بالقاهرة ،جاء ذلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين.وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن ال

في صيدلية بالقاهرة



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 4 ألاف و200 قرص دواء مهرب بصيدلية بالقصر العينى ، وأخرى تبيع أدوية بأزيد من السعر الجبرى بوسط البلد بالقاهرة ،جاء ذلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن الصيدلية الأولى كائنة بشارع القصر العيني ، بمحافظة القاهرة تقوم ببيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة

وتم ضبط عدد 4 آلاف و 200 قرص دوائى لأصناف مختلفة من فيتامينات ومعان ومنها أيضاً ما يستخدم اثناء الحمل وعلاج الصداع النصفي وقصور لنشاط الغده الدرقيه وعلاج النحافة والسكر وأدويه لإجهاض الحمل لدى السيدات.

وأضافت ” زيادة ” أنه تم ضبط صيدلية أخرى كائنة بشارع شريف وسط البلد – القاهرة تقوم ببيع دواء “ليبيدول” المستخدم فى إجراء الأشعة بالصبغة للكشف عن الأورام السرطانية، بأزيد من السعر الجبري، حيث تم تحرير محضر رقم (13656) جنح عابدين وجاري العرض علي النيابة المختصة.