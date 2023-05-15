ضبط 3750 لتر سولار قبل البيع في السوق السوداء بالإسكندرية والسويس

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات راقبت عملية تداول السولار والبنزين في محطات الوقود بالمحافظات المختلفة لعدم بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي بعد تحريك أسعار السولار مطلع الشهر الجاري تزامنا مع موسم حصاد القمح واستهلال المزراعين لكميات كبيرة من الوقود خلال الفترة الجارية.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك، أصدر توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

وأضافت المصادر أن فرعي الجهاز في محافظتي الإسكندرية والسويس تمكنوا خلال حملات رقابية على محطات الوقود من ضبط 3750 لتر سولار كان يتم تجمعها للبيع في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر المعلن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفروع أجرت حملات على الصيدليات والمحال المخصصة لبيع قطع غيار الكمبيوتر في المناطق المختلفة، إذ أنه خلال الحملات تم ضبط 108 قطعة كمبيوتر مجهولة المصدر في الإسكندرية.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 160 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في الإسكندرية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.