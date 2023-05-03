ضبط 370 طن أقماح محجوبة عن التوريد في الشرقية

تمكنت مباحث التموين، من القبض على صاحب مطحن في محافظة الشرقية بتهمة تجميع الأقماح وحجبها عن التوريد، وضبط بحوزته 370 طن أقماح محلية ومستوردة، ضمن حملات أمنية مكثفة لضبط القائمين على تجميع الأقماح المحلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، قد أكدت أن المدير المسئول عن مطحن كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يدخل القمح المحلي موسم 2023 في إنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى محققًا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، والجهات المعنية وباستهداف المطحن المشار إليه.

وأمكن ضبط المذكور لتخزينه كمية قدرها 170 طن أقماح محلية، 200 طن أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، محظور استخدامها لانتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالي.

وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.