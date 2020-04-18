ضبط 37 طن فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات بالمحافظات

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم .

وأكد التقرير أن إجمالي الأسماك غير الصالحة (فسيخ ورنجة) بلغ حوالي 37 طنا و 389 كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح والرنجة وتم تحرير عدد 82 محضرا حتى تاريخه.

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية إن الحملات مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية وهدفها ضبط الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الادمي حفاظا على صحة المواطنين.