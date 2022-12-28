ضبط 36 طن أرز وتحرير 158 محضر في حملات لـ «حماية المستهلك» على الأسواق بالمحافظات

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز بالمحافظات شنت حملات مختلفة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن.

وأسفرت الحملات عن ضبط 36 طن أرز أبيض داخل مخازن تجار الجملة بهدف حجبه عن البيع، بالإضافة إلى ضبط 1282 علبة سجائر مهربة بدون سداد الرسوم الجمركية.

وأشارت المصادر إلى ضبط 480 زجاجة زيت تباع لدى الكشير بسعر أعلى من السعر المعلن، بالإضافة إلى ضبط 4780 عبوة دوائية مستوردة غير مسجلة في وزارة الصحة.

في سياق أخر، أكدت المصادر أن الجهاز تابع خلال مروره على الأسواق مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع طبقا لتوجيهات رئيس الوزارء، لافتة إلى أنه تم تحرير 158 محضر عدم الإعلان الأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن لعدد من التجار في المحافظات.

أكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار الساعة واليوم لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن، لافتة أن الجهاز يقوم بتحرير محاضر فورية للمخالفين للالتزام بقرارات الحكومة الأخيرة المرتبطة بالأسعار.