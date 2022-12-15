ضبط 3500 علبة أدوية مجهولة و780 كيلو لحوم فاسدة في حملة لـ «حماية المستهلك» بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، على محلات مستحضرات التجميل واللحوم المجمدة في المحافظات المختلفة.

قالت مصادر بالجهاز لـ«المال»، إن الحملات استهدفت بعض المحال المخصصة لبيع مستحضرات التجميل في كافة محافظات الجمهورية، إذ تم ضبط 3500 علبة أدوية تخسيس غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضافت أنه تم المرور على محال اللحوم المجمدة إذ تم ضبط 780 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامي، بالإضافة إلى ضبط 450 كيلو جرام كبدة مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة.

أشارت إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسال عينات منها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من عدم صلاحيتها وبيعها للمواطنين، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمواطنين لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية ضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.