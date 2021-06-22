ضبط 35 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة داخل مخزنين في القاهرة

قبل إعادة تدويرها.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، حملة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة.

وضبطت شرطة البيئة مخزن بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة، كائنين بمنطقة المعصرة بالقاهرة، إعدادهما لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة، والتي تحتوى على مواد ضارة يؤدى ملامستها للإصابة بأمراض خطيرة، وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية.

وألقت القبض على مالك المصنع -مقيم بالقاهرة- وكذا ضُبط بداخلهما كمية قدرها 35 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية، عبارة عن بطاريات كهربائية، مكونات داخلية لهواتف محمولة، لوحات إلكترونية لحواسب آلية جميعها متهالكة ومحظور إعادة تدويرها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.