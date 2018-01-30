ضبط 35 ألف مخالفة مرورية بمطروح خلال 3 أشهر

معتز محمودأعلن العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح بأن الحملات المروريــــة المكبرة أسفــــرت عـــن ضبط 35658 مخالفة مرورية خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتي شهر يناير 2018 بالإضافة إلى ضبط عدد 125 دراجة بخارية وتروسيكل وبتش باجي بدون لوحات معدنية وسيارة بدون رخصة.ومن جانبه أكد اللواء علاء



معتز محمود

أعلن العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح بأن الحملات المروريــــة المكبرة أسفــــرت عـــن ضبط 35658 مخالفة مرورية خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتي شهر يناير 2018 بالإضافة إلى ضبط عدد 125 دراجة بخارية وتروسيكل وبتش باجي بدون لوحات معدنية وسيارة بدون رخصة.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة استمرار التواجد المروري وتكثيف الحملات بكافة أنحاء مدينة مرسي مطروح والساحل الشمالي والطرق السريعة.

وشدد محافظ مطروح علي بذل المزيد من الجهد لرجال المرور لضبط المخالفات لف رض وتحقيق السيطرة والانضباط المروري على جميع محاور المدينة لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور والمبلغ بسرقتها.